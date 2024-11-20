Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أمريكا: الجيش الإسرائيلي "يتحمل جزءا من اللوم" على نهب المساعدات في غزة - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

أمريكا: الجيش الإسرائيلي "يتحمل جزءا من اللوم" على نهب المساعدات في غزة

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)--  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن نهب المساعدات الإنسانية من قبل العصابات في غزة يرجع إلى "الانهيار الشامل" في الأمن هناك، والذي تتحمل القوات الإسرائيلية "جزءا من اللوم عنه".

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "هم يعملون على إرساء وضع أمني محسّن على الأرض، ولكن من الواضح أنه عندما يكون هناك نهب مستمر، فهناك انهيار، والجيش الإسرائيلي يتحمل بالتأكيد جزءا من اللوم على ذلك".

وكانت عمليات النهب مشكلة منذ أشهر مع استمرار تفاقم الوضع الكارثي الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والقيود المفروضة على إداخال المساعدات الإنسانية.

 والسبت، تم نهب ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات في جنوب غزة فيما وصفته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه "أحد أسوأ" الحوادث من نوعها.

وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، وجد أن العصابات المنظمة في غزة تسرق المساعدات الإنسانية علانية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

قد يهمك أيضاً

الأونروا لـCNN: نهب نحو 100 شاحنة مساعدات في غزة.. ونحذر من "انهيار القانون"

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تعمل مع الجيش الإسرائيلي، ومع منسق أعمال الحكومة في المناطق، ومع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للحصول على المزيد من المساعدة لمن يحتاجون إليها.

 وأشار إلى فتح طرق مساعدات جديدة إلى غزة، والتي حدثت بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية بوصول محدود فقط إلى القطاع المحاصر لأسابيع.

وقال: "نأمل أن تساعد بعض هذه الطرق الجديدة في تحويل القوافل بعيدًا عن اللصوص".

وكرر ميلر اعتقاد إدارة الرئيس جو بايدن بأن الأمن داخل غزة يجب أن تديره في النهاية حكومة فلسطينية وليس إسرائيل.

وأكد ميلر أن إدارة بايدن لا تزال تعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وقال : "يجب أن يكون هناك أمن بقيادة فلسطينية يمنع نهب القوافل ويحافظ على القانون والنظام، وهذا ما نحاول العمل من أجله".

كما أدان ميلر أولئك الذين ينهبون المساعدات الإنسانية داخل غزة، ووصف النهب بأنه "مقيت".

وقال ميلر: "الأشخاص الذين ينهبون المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراضهم الخاصة يأخذون الغذاء والدواء من أيدي المدنيين، بما في ذلك الأطفال، الذين يحتاجون إليها".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.