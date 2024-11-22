مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآن وما قد تود معرفته

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(CNN) – أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه سيُقدم تشريعا تحذيريا للدول الأخرى بأنها ستتحمل عواقب من الولايات المتحدة بحال مساعدتها للمحكمة الجنائية الدولية في قراراتها ضد إسرائيل، وذلك بعد إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دافعه السابق، يواف غالانت، الخميس.

وقال غراهام عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "إلى الرئيس بايدن، والرئيس ترامب، وأعضاء الكونغرس الحاليين والمستقبليين: إذا لم نتصرف بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها الفظيع بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل صحيح ووزير الدفاع السابق، فإننا نرتكب خطأً فادحاً، وأخشى أن الولايات المتحدة ستكون التالية".

وتابع السيناتور الجمهوري قائلا: "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا الولايات المتحدة كذلك. تتمتع إسرائيل بنظام قانوني قوي للغاية، وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة. وإذا لم نقم بالرد على هجوم المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، فسيكون الأمر كما لو كنا نعترف بأن لديهم ولاية قضائية على الولايات المتحدة".

وأردف غراهام: "لا يمكننا أن ندع العالم يعتقد للحظة واحدة أن هذه ممارسة مشروعة لولاية المحكمة القضائية ضد إسرائيل لأن القيام بذلك يعني أننا يمكن أن نكون التاليين".

وختم السيناتور الأمريكي بالقول: "سأقدم تشريعًا ينبه الدول الأخرى: إذا قمتم بمساعدة وتحريض المحكمة الجنائية الدولية بعد الإجراء الذي اتخذته ضد دولة إسرائيل، فيمكنكم توقع عواقب من الولايات المتحدة. وأي دولة تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد هذا الانتهاك تعتبر شريكة في عمل متهور يدوس على سيادة القانون"، حسب ادعائه.

وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة "حماس" محمد الضيف، بسبب ما وصفته بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".