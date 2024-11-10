نتنياهو يؤكد مسؤولية إسرائيل عن تفجيرات "البيجر".. وهذا ما كشفه مسؤول لـCNN عن اغتيال نصراللهالشرق الأوسطنشر الأحد، 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة أن إسرائيل كانت وراء العملية التي جرت في سبتمبر/أيلول لتفجير مئات أجهزة "البيجر" التي تستخدمها جماعة حزب الله في لبنان.وأكد مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN أن بنيامين نتنياهو قال في اجتماع حكومي مغلق إن عملية تفجير أجهزة البيجر، وكذلك عملية منفصلة أسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، تم إطلاقها "على الرغم من معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي المسؤول عنهم".وفسّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه العبارة على أنها انتقاد ضمني للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات، وكذلك وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو، الثلاثاء.قد يهمك أيضًا.. "أتمنى ألا ينفجر البيجر الخاص بك".. مشادة حادة على CNN تنتهي بمنع محلل من الظهورلك أن تتخيل.. تجربة انفجار "بيجر" على دمية بفيديو لفهم مدى الضرر قراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليالحدود اللبنانية الإسرائيليةبنيامين نتنياهوبيروتحزب اللهحسن نصرالله