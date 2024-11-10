أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأول مرة أن إسرائيل كانت وراء العملية التي جرت في سبتمبر/أيلول لتفجير مئات أجهزة "البيجر" التي تستخدمها جماعة حزب الله في لبنان.

وأكد مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN أن بنيامين نتنياهو قال في اجتماع حكومي مغلق إن عملية تفجير أجهزة البيجر، وكذلك عملية منفصلة أسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصرالله، تم إطلاقها "على الرغم من معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي المسؤول عنهم".

وفسّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه العبارة على أنها انتقاد ضمني للقيادة العسكرية الإسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات، وكذلك وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو، الثلاثاء.

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