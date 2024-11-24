مستشار خامنئي: إيران تستعد للرد على ضربات إسرائيل

مصدر إيراني رفيع لـCNN: إيران ستنفذ ردًا حاسمًا ومؤلمًا ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي سابق يتوقع ردًا إيرانيًا عن "طريق ميليشيات بالعراق".. وهذا ما كشفه مصدر لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران تستعد للرد على ضربات إسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية الشهر الماضي.

وأوضح لاريجاني، في مقابلة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن "القادة العسكريين وكبار المسؤولين في البلاد يستعدون للرد على الكيان الصهيوني، وإن مبدأ معالجة حسابات إسرائيل لا يزال قائمًا".

في مطلع الشهر الحالي، قال مصدر إيراني رفيع المستوى لشبكة CNN إن "إيران ستنفذ ما أسماه ردًا حاسمًا ومؤلمًا على الهجمات الإسرائيلية". وحينها قال مصدر عسكري إسرائيلي لـCNN إن "إسرائيل على استعداد عالٍ في حالة أي رد إيراني".

تصريحات لاريجاني تأتي بعد أسابيع من توعد المرشد الإيراني إسرائيل والولايات المتحدة برد "يكسر الأسنان".

وأسفرت ضربات جوية إسرائيلية عن أضرار بالدفاعات الجوية الإيرانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل خمسة أشخاص، منهم أربعة عسكريين ومدني واحد، بحسب مسؤولين إيرانيين.

كانت إسرائيل ترد على ضربات "الوعد الصادق 2"، التي نفذتها إيران ردًا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، في يوليو/تموز الماضي، وعباس نيلفروشان القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي قٌتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في ضربات على بيروت نهاية سبتمبر/أيلول.

وهاجمت إيران إسرائيل للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي.