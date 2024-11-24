الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري

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تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

(CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن جنديا قتل وأصيب 18 آخرون على الأقل، بعضهم في حالة صحية خطيرة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على موقع للجيش في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن الموقع وهو حاجز عسكري تعرض لأضرار "خطيرة".

ويقع الحاجز في منطقة العامرية بين مدينتي صور والناقورة الساحليتين اللبنانيتين، وتم الإبلاغ عن قتال عنيف في المنطقة.

واتصلت CNN بالجيش الإسرائيلي للتعليق.

ويأتي الحادث وسط استمرار الجهود للتوسط في وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وينص اقتراح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة على دور أكبر للجيش اللبناني تحت نهر الليطاني في الجنوب، وهي المنطقة التي كانت معقلاً تاريخياً لحزب الله.