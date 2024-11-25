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نشر الأحد ، 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

نزع سلاح حزب الله والتوترات الطائفية في لبنان.. شاهد ما قاله نبيه بولس لـCNN

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه قصف 12 مركز قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الضربات أصابت مراكز استخبارات لحزب الله ووحدة صواريخ بحرية وأخرى مسؤولة عن تهريب الأسلحة من إيران عبر سوريا.

وأضاف أن مراكز القيادة كانت تُستخدم من قبل حزب الله للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والقوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.

وقبل وقت قصير من الضربات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، تحذيرات بإخلاء أجزاء من جنوب بيروت، وذلك عبر حساب المتحدث على موقع إكس.

في وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن "الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض في هذه الأثناء لزنار نار، والدخان الأسود الكثيف يغطي سماءها، وقد استهدفت الغارات المتتالية مناطق حارة حريك والغبيري ومعوض والشويفات - العمروسية والطيونة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حوالي 250 قذيفة أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل، الأحد.