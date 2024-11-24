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القدس (CNN)-- يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مشاورات، بشأن وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، الأحد، بحسب ما قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

وأضاف المسؤول أن اجتماعًا من المتوقع عقده ويضم وزراء ومسؤولين أمنيين.

وتضم المشاورات التي تتم بانتظام، وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، ورئيسا الموساد والشين بيت، من بين آخرين.

وتزايد الزخم بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

ويهدف مقترح مدعوم من الولايات المتحدة إلى التوصل لوقف للأعمال العدائية لمدة 60 يوما في البلاد. وأجرى المبعوث الأمريكي، آموس هوكشتاين محادثات مع مسؤولين في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، فقد قتل العشرات في غارات إسرائيلية على لبنان هذا الأسبوع، بما في ذلك 29 شخصا قتلوا بعد هجوم دمر مبنى سكنيا متعدد الطوابق في وسط بيروت.

وفي منطقة البسطة المكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية بيروت، بحث عمال الإنقاذ، السبت، عن ناجين تحت الأنقاض بعد الهجوم الذي وصفته الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تم بقنابل "خارقة للتحصينات".