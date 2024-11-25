(CNN)-- قال المتحدث باسم الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، إن المجلس سيصوت على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، غدًا الثلاثاء.

ولم يوضح المتحدث باسم نتنياهو تفاصيل الاتفاق المحتمل، لكنه أضاف أنه من المتوقع أن يتم تمريره.

بينما أعرب النائب اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن معارضته للاتفاق، قائلاً إنه خطأ تاريخي.

في غضون ذلك، دعا زعيم المعارضة بيني غانتس نتنياهو إلى مشاركة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع الجمهور.

وقال غانتس: "من حق سكان الشمال والمقاتلين ومواطني إسرائيل أن يعرفوا".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على الاتفاق "من حيث المبدأ"، خلال مشاورات أمنية جرت، مساء الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين.

وأفاد المصدر أن إسرائيل لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق، التي يُتوقع أن يتم نقلها إلى الحكومة اللبنانية، الاثنين.

ولا تزال هذه التفاصيل وغيرها قيد التفاوض، في حين أكدت مصادر عديدة أن الاتفاق لن يكون نهائيًا حتى يتم حل جميع القضايا.

كانت مصادر مطلعة على المفاوضات، قالت المحادثات تتجه على ما يبدو بشكل إيجابي نحو اتفاق، لكنها أقرت أيضًا أنه مع استمرار إسرائيل وحزب الله في تبادل إطلاق النار، فإن خطأ واحدا قد يقلب المحادثات رأسًا على عقب.