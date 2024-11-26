بعد ضربات بيروت.. ميقاتي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، بعد ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي الهستيري" على وسط بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ميقاتي قوله إن "العدوان الاسرائيلي الهستيري هذا المساء على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذي يستهدف بشكل خاص المدنيين يؤكد مجددًا أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنًا لأي قانون أو اعتبار".

وأضاف ميقاتي أن "استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها، بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولكونها أيضًا تتحضن العدد الأكبر من النازحين عن مناطق العدوان".

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "إن المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعًا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

تأتي تصريحات ميقاتي بعد وقت قصير من خطاب تلفزيوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلاله إنه سيطرح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على وزراء حكومته للموافقة عليه.

ونفذت إسرائيل أكبر حملة قصف على وسط بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، الثلاثاء.