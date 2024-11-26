"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

حولته لحفرة عملاقة.. شاهد ما حدث لمبنى في وسط بيروت قصفته مقاتلات إسرائيلية بقنابل ضخمة

(CNN)-- قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية لبيروت 20 مرة في دقيقتين، بعد ظهر الثلاثاء، مما يمثل واحدة من أكثر حملات القصف كثافة بالقرب من العاصمة اللبنانية، منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهرين.

"عاجل: 20 هدفًا إرهابيًا خلال 120 ثانية: الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا إرهابية في بيروت ومن بينها أهداف لإدارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله"، هذا ما كتبه المتحدث العسكري الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على موقع إكس في الساعة 3:57 مساءً بتوقيت بيروت، قبل دقائق فقط من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على وقف إطلاق النار المحتمل مع حزب الله.

وغطت سحب كبيرة من الدخان بيروت بعد التتابع السريع للضربات في الضاحية الجنوبية السكنية للعاصمة.

وتم إخلاء المنطقة، التي يسكنها نحو مليون شخص، إلى حد كبير منذ بدء الضربات الليلية هناك في 27 سبتمبر/أيلول. ويأتي القصف في الوقت الذي يستعد فيه لبنان وإسرائيل لإعلان وقف إطلاق النار الوشيك.

ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات الثلاثاء، بعد وقت قصير من إصدار تحذيرات لـ20 مبنى، يقول إنها أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ووفقًا لأدرعي، تقع المباني المستهدفة في مناطق الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة - وهي مناطق معروفة بأنها معاقل لحزب الله.

وصرح الجيش الإسرائيلي أن الضربات تستهدف المباني التي يقول إن حزب الله يستخدمها. وحثّ السكان على الإخلاء والحفاظ على مسافة لا تقل عن 500 متر من المباني المحددة والموضحة في التحذيرات.

وتمثل تحذيرات الثلاثاء هي الأكبر من حيث عدد من المباني التي أصدر الجيش الإسرائيلي إشعارات لإخلائها في يوم واحد.