إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء نادرة في وسط وغرب بيروت، بما في ذلك منطقة تجارية مزدحمة بالقرب من الجامعة الأمريكية في بيروت.

غالبًا ما تتبع أوامر الإخلاء حملات قصف مكثفة. لم تستهدف إسرائيل المنطقة منذ عقود. أصدر المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التحذيرات، الثلاثاء، عبر حسابه في منصة إكس.

وتشمل المناطق المقرر استهدافها منطقة شارع الحمرا، وهي منطقة تجارية مزدحمة بالقرب من جامعتين أمريكيتين - على بعد أقل من كيلومتر واحد من الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية.

كما من المقرر إخلاء المناطق السكنية في المزرعة وزقاق البلاط والمصيطبة، وهي مناطق ذات أغلبية سنية بعيدة عن مناطق نفوذ حزب الله.

وقد لجأ عشرات الآلاف من النازحين من مختلف أنحاء البلاد إلى هذه المناطق.