"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرؤساء بلديات المجتمعات الواقعة في أقصى شمال إسرائيل، إنه لن يدفع هؤلاء السكان على الفور إلى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، حسبما قال عمدة حضر الاجتماع لشبكة CNN.

وقال رئيس بلدية كريات شمونة، أفيهاي شترن، لشبكة CNNإنه "يتفهم أنه لا يمكننا العودة في الوقت الحالي، لكن لا أحد يقول لنا إن علينا العودة.. إنه يدرك أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به حتى نتمكن من العودة".

وكان اللقاء بين نتنياهو ورؤساء البلديات مثيرا للجدل، وجاء بعد أن انتقد العديد من رؤساء البلديات – بما في ذلك شتيرن – اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره "اتفاق استسلام".

وقال شترن: "لقد غادرت وأنا محبط للغاية"، مضيفًا أن نتنياهو لم ينجح في إقناعه بأن الاتفاق سيترك مجتمعه آمنًا.

وتابع شترن إنه يخشى أن يتسلل حزب الله مرة أخرى إلى جنوب لبنان ويشكل مرة أخرى تهديدا للمجتمعات الشمالية في إسرائيل.

وفي حين اعترف شترن بأن الجيش الإسرائيلي وجه ضربة قاسية لحزب الله في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون كافيا لمنع إعادة تجميع صفوفها وتشكيل تهديد لمجتمعه مرة أخرى، وقال: "لا أستطيع أن أقول لأحد أن يعود إلى هذا الواقع".