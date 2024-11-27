"لم يفز أي من الطرفين في هذه الحرب".. محلل يعلق لـCNN على هدنة لبنان

"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحزب الله "تريد أن ينجح وقف إطلاق النار"، رغم أن أياً من الطرفين لم ينتصر في الحرب، وفقاً لأستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، فواز جرجس.

وأضاف جرجس في مقابلة مع CNN أن "حزب الله المدعوم من إيران يريد التقليل من معاناة وخسائر الشعب اللبناني"، وأن إسرائيل "تريد في الوقت نفسه عودة أكثر من 60 ألف نازح إلى منازلهم بالقرب من الحدود اللبنانية".

وتابع: "حزب الله لم يُهزم رغم تعرضه لضربات كبيرة في الشهرين الماضيين.. وفي نهاية المطاف، لم ينتصر أي من الطرفين في هذه الحرب.. تدعي إسرائيل النصر، لكن الواقع هو أن حزب الله لا يزال موجودا".

وحذر من أن وقف إطلاق النار يمكن أن يوفر استراحة قبل حلقة مفرغة أخرى من العنف ليس فقط بين إسرائيل وحزب الله ولكن أيضا في غزة.

ويذكر أنه في لبنان، نزح ما يزيد عن مليون شخص، في حين صرّح مسؤول رفيع في حزب الله لرويترز إن الجماعة ستظل نشطة بعد انتهاء حربها مع إسرائيل، بما في ذلك مساعدة النازحين اللبنانيين على العودة إلى ديارهم وإعادة البناء.