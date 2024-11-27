لبنان.. القوات الإسرائيلية تطلق النار بعد ساعات من بدء الهدنة

"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- أطلق جنود إسرائيليون النار في لبنان بعد ساعات فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن القوات أطلقت النار باتجاه عدة مركبات في الأراضي اللبنانية لمنعها من الوصول إلى منطقة محظورة، وقال الجيش الإسرائيلي إن المركبات انسحبت بعد إطلاق النار الإسرائيلي.

ولم يذكر البيان مكان الحادث أو ما إذا كان هناك أي ضحايا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن حركة المرور تراكمت على الطرق المؤدية إلى جنوب لبنان يوم الأربعاء، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب النازحين من العودة إلى ديارهم بعد.

كما حث الجيش اللبناني السكان النازحين من جنوب البلاد على تأخير عودتهم إلى ديارهم.