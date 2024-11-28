الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على "مشتبه بهم" في جنوب لبنان

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص وصفهم بـ"مشتبه بهم" في جنوب لبنان، الخميس، قائلا في بيان إن القوات حددت "وصول المشتبه بهم، بعضهم بمركبات، إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا، وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "منتشر في جنوب لبنان ويقوم بمراقبة أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة تمنع دخول الأشخاص إلى قطاع من جنوب لبنان، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة تيلغرام إن الحركة محظورة جنوبا إلى عشر قرى على طول الحدود.

وجاء في البيان: "لا ينوي جيش الدفاع الإسرائيلي استهدافكم، وبالتالي، في هذه المرحلة، يُحظر عليكم العودة إلى منازلكم جنوب هذا الخط حتى إشعار آخر.. أي شخص يتحرك جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

ويعتقد بشكل عام أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، صامد، وفقا لتقارير من كلا جانبي الحدود، لكن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية لردع الأشخاص الذين يقتربون من الجانب الآخر من الحدود.