كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، على إعلان التوصل لاتفاق هدنة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله معبرة عن ترحيبها بذلك ببيان.

وورد في بيان الخارجية السعودية: "أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.. وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان".

ويذكر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر، صباح الأربعاء، الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي للبنان، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، من حديقة الورود في البيت الأبيض أن الاتفاق "مصمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية"، التي استمرت 13 شهرا والتي تحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول مع حزب الله اللبناني.

ووفقا لبيان مشترك من بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن وقف إطلاق النار "سيخلق الظروف لاستعادة الهدوء الدائم والسماح للسكان في كلا البلدين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق"، في إشارة إلى الحدود الفعلية بين لبنان وإسرائيل.

وستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع الجانبين "لضمان تنفيذ هذا الترتيب وإنفاذه بالكامل".