إسرائيل تزعم قتل أكثر من 2500 عنصر بحزب الله في الشهرين الماضيين

إلى ما يُشير اشتداد الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ شاهد ما كشفه مصدر

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قتل أكثر من 2500 من عناصر حزب الله خلال الشهرين الماضيين من حربه مع الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حملته العسكرية أصابت "أكثر من 12500 هدف إرهابي لحزب الله"، بما في ذلك "أكثر من 1600 مركز قيادة عسكري وأكثر من 1000 منشأة لتخزين الأسلحة".

وقُتل زعيم حزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية إسرائيلية على مقره تحت الأرض في بيروت في أواخر سبتمبر/ أيلول، وقال الجيش الإسرائيلي إن 13 آخرين من كبار قادة حزب الله قتلوا في الحملة، بالإضافة إلى 22 قائد فصيلة و63 قائد سرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد 13 شهرًا من إطلاق النار عبر الحدود والذي تصاعد عندما شنت القوات الإسرائيلية توغلًا بريًا في جنوب لبنان.

وقُتل ما يقرب من 4000 شخص وأصيب أكثر من 16000 آخرين في لبنان منذ اندلاع القتال بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، في حين تقول وكالات الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص.