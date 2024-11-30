(CNN)-- تظهر صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أشخاصًا في حلب يحطمون تمثالا لباسل الأسد، الشقيق الراحل للرئيس السوري، بشار الأسد، وتمثالا نصفيًا للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد بشار.

وحدثت كلتا اللقطتين عندما سيطرت قوات المعارضة السورية على غالبية محافظة حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

ومزّق أشخاص صورة للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عند مدخل قاعدة عسكرية استولى عليها مسلحو المعارضة في منطقة الزربة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.

Credit: RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images

كما أظهرت صور ولقطات فيديو أخرى بعض مسلحي المعارضة وهم يمزقون صورة للرئيس بشار الأسد في حلب.

وشن تحالف المعارضة السورية هجومًا مفاجئًا الأسبوع الجاري، وتحرك شرقًا عبر القرى خارج المدينة وأعاد إشعال الصراع الذي ظل خاملا إلى حد كبير لسنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام مسلحي المعارضة السورية حلب منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها خلال الحرب الأهلية في عام 2016.

وفي وقت سابق، السبت، أعلن تحالف المعارضة السورية المسلحة سيطرة قواته على مطار حلب الدولي، وفرض حظر التجول لمدة 24 ساعة في المدينة، وادعى أنه استولى على محافظة إدلب بالكامل.