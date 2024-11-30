تظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في حلب بسوريا وهم يهدمون تمثال الراحل باسل الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وتمثال نصفي لحافظ الأسد، والد بشار الراحل وسلفه.

وقد حدثت كلتا اللحظتين عندما سيطرت قوات المعارضة السورية على جزء كبير من حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وشن تحالف من المتمردين هجومًا مفاجئًا هذا الأسبوع، مما أعاد إشعال الصراع الذي كان ساكنًا في الغالب لسنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام المتمردين السوريين حلب منذ استعادة القوات الحكومية السيطرة عليها خلال الحرب الأهلية في عام 2016.

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