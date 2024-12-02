نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

على حدود غزة مع مصر.. الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة العملياتية" على محور فيلادلفيا

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إسرائيل بالانسحاب "الكامل والفوري" من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وقال وزير الخارجية المصري، خلال "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، الإثنين: "نطالب مجددًا ونؤكد على الضرورة القصوى على الانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من الجانب الفلسطيني من المعبر... وأيضًا الانسحاب من محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا) وتسليمه بطبيعة الحال للسلطة الفلسطينية، حتى يتسنى استئناف منظومة النفاذ الإنساني من خلال المعبر".

وأضاف عبدالعاطي: "أصبح وقف العدوان في قطاع غزة ضرورة ملحة، وكذلك ضمان النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن لكل المناطق بقطاع غزة".

وتابع: "أؤكد مجددًا على أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال، على أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية... خاصة من خلال فتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها".

وقال وزير الخارجية المصري إن إسرائيل "يقع على عاتقها المسؤولية عن توقف تدفق المساعدات عبر معبر رفح، بعد أن تحولت المنطقة المتاخمة للمعبر لمنطقة معارك تهدد العاملين في مجال إغاثة والوكالات الأممية وقوافل المساعدات".

في مايو/أيار الماضي، اقتحمت دبابات إسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني في جنوب قطاع غزة، من خلال ممر فيلادلفيا، وهو شريط حدودي ما بين القطاع ومصر، ويمتد بطول 14 كيلومترًا حتى البحر المتوسط.

وفي أغسطس/آب الماضي، رهن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.