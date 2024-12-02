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عاصفة في إسرائيل بعد حديث وزير الدفاع السابق عن "تطهير عرقي" في شمال غزة

الشرق الأوسط
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(CNN)-- تسبب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في عاصفة سياسية باتهامه إسرائيل بتنفيذ التطهير العرقي للفلسطينيين في شمال غزة.

موشيه يعلون، الذي خدم لمدة ثلاثة عقود في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في وحدة الكوماندوز سايريت ماتكال، ورئاسة أركان الجيش، قال أيضًا إنه يعتقد أن إسرائيل تفقد هويتها كديمقراطية ليبرالية وتصبح "دولة دينية فاسدة وفاشية متجذرة".

وقال يعلون، في مقابلة مع Israel Democrat TV: "الاحتلال العسكري، الضم، التطهير العرقي - انظر إلى شمال غزة".

وأعرب القائم بإجراء المقابلة عن دهشته لاستخدام يعلون في عبارة "التطهير العرقي"، وسأله: "هل هذا ما تعتقد؟"

وأجاب يعلون: "ماذا يحدث هناك؟ لا يوجد بيت لاهيا. لا يوجد بيت حانون. إنهم يعملون حاليًا في جباليا، وبشكل أساسي، يقومون بتطهير منطقة العرب"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.

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لقد قام الجيش الإسرائيلي لمدة شهرين بإجراء عملية مكثفة ومميتة في شمال غزة، واستهدف ما يقول إنهم مسلحو حماس. وطالب جميع المدنيين بالذهاب إلى منطقة إنسانية في جنوب غزة. ورفض الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المغادرة. وتم السماح بقليل من عمليات تسليم المساعدات إلى شمال غزة، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

ونفى الجيش الإسرائيلي، الذي كان يرد على تصريحات يعلون، قيامه بتطهير عرقي في شمال غزة وقال إنه يعمل "وفقًا للقانون الدولي، يخلي المدنيين بناءً على الضرورة التشغيلية، من أجل حمايتهم الخاصة".

لم تقدم الحكومة بعد خطة لحوكمة ما بعد الحرب في غزة. وقد نفت أيضًا أنها تنفذ اقتراح "الاستسلام أو الجوع" في شمال غزة الذي طرحه الجنرال العسكري المتقاعد، جيورا إيلاند - رغم أنها نظرت في الخطة.

وقال يعلون في مقابلة ثانية، مع القناة 12، إنه طالع "بيانات العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان) في الحكومة. ليس لدي كلمة أخرى لذلك".

وقال القائم بإجراء المقابلة إن مثل هذه العبارة أثارت "فترات مظلمة" في التاريخ.

وأجاب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: "هذا صحيح، وقد استخدمت هذا المصطلح عن قصد لدق أجراس الإنذار".

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دعت القوى السياسية الإسرائيلية المتطرفة إلى تسوية يهودية في غزة تقريبًا منذ بداية الحرب، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقام الجنود الذين يخدمون في غزة بانتظام بالدعوة لعودة مستعمرة غوش قطيف في غزة التي دُمرت عندما انسحبت إسرائيل من جانب واحد من القطاع في عام 2005. 

في أكتوبر/تشرين الأول، اكتسبت هذه الأفكار قوة وحضر مئات الناشطين في مؤتمر غوش قطيف بالقرب من حدود غزة.

وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الإثنين: "نحن بحاجة إلى البقاء هناك، ونحن بحاجة إلى إنشاء مستوطنة يهودية مزدهرة هناك. لأن هذه هي أرض إسرائيل وأيضًا لأن هذا يضمن أمن سكان الجنوب".

وانضم يعلون إلى مجموعة متنامية في الأسابيع الأخيرة بالإشارة إلى العملية العسكرية لإسرائيل في شمال غزة باعتبارها "تطهيرًا عرقيًا".

ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مقالًا افتتاحيًا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعنوان: "إذا بدا الأمر محبوبًا للتطهير العرقي، فمن المحتمل أن يكون كذلك". 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي في تقرير من 154 صفحة، إن إسرائيل تشرف على النزوح الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة بحملة متعمدة ومنهجية تصل إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. 

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أنه "ليس بالصدفة أن يتم استخدام كلمات التطهير العرقي بشكل متزايد لوصف ما يجري في شمال غزة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قائلة إنها لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، بما في ذلك "التجويع كأسلوب من أساليب الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية". كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق مسؤول كبير في حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إنه بعد أن رأى ما يحدث في غزة، لم يعد بوسعه استخدام اللقب الذي يُستشهد به كثيرًا لوصف الجيش الإسرائيلي بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية" في العالم.

وأضاف: "جيش الدفاع الإسرائيلي ليس الجيش الأكثر أخلاقية اليوم. من الصعب علي أن أقول ذلك".

وأثارت تصريحات يعلون انتقادات شديدة من زملائه العسكريين السابقين. وقال السياسي بيني غانتس، الذي شغل أيضًا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إن الكذب وإيذاء دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يتبع البوصلة - وهذه فوضى". 

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وقال نفتالي بينيت، الذي خدم أيضًا في وحدة الكوماندوز سايريت ماتكال: "لقد بذل الجيش الإسرائيلي قصارى جهده لتقليل الخسائر في الأرواح المدنية. يتم إبعاد السكان عن الخطر من أجل سلامتهم. ليس من حق الجيش الإسرائيلي أن يفعل ذلك فحسب، بل إنه التزامه".

وقال يعلون إنه في حين قد يعتقد القادة العسكريون أن أفعالهم عملياتية بحتة، فإن السياسيين لديهم خطط أخرى في الاعتبار - وكانت كلماته موجهة إليهم.

وأوضح يعلون: "إنني أتحدث عن جنود يحركون السكان، معتقدين أن ذلك لأغراض عملياتية. ولكن نية سموتريتش، وبن غفير، وستروك، ودانييلا فايس" - وهم جميعًا من المستوطنين المعترف بهم - "هي نية علنية ومعلنة".

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