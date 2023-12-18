مسؤولة بـIFRC لـCNN: الوضع في غزة كارثي على كل المستويات والاحتياجات ضخمة لا تغطيها المساعدات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب" في تقرير صدر الاثنين – وهي تهمة رفضها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ووصفها بأنها "كذبة".

وقال مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، لشبكة CNN، إن السلطات الإسرائيلية "تحرم منذ أشهر سكان غزة عمدًا من الغذاء والماء، وتعرقل المساعدات الإنسانية عمدًا، وتدمر عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية على ما يبدو".

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 11 فلسطينيًا نازحًا في غزة، وإلى تصريحات علنية لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية وتصريحات لمنظمات من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة أوكسفام، والمجلس النرويجي للاجئين.

وقال شاكر: "تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى تظهر أن هذه سياسة متعمدة لتجويع المدنيين كسلاح حرب".

ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، قد أدلوا بتصريحات علنية أعربوا فيها عن هدفهم المتمثل في حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والوقود. وأن هذه "السياسة" تنفذها القوات الإسرائيلية".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن مسؤولين إسرائيليين آخرين صرحوا علنًا بأن المساعدات الإنسانية لغزة "ستكون مشروطة إما بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني أو تدمير حماس".

وقال شاكر لـ CNN: "هذه جريمة حرب بغيضة، تضاعف من عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية، وهي أيضًا جرائم حرب. وينبغي على زعماء العالم أن يرفعوا أصواتهم وأن يتخذوا إجراءات عاجلة لمنع وقوع المزيد من الفظائع – فحياة مئات الآلاف من الناس على المحك".

في المقابل، نفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، بقوة ادعاءات المنظمة الحقوقية، الاثنين، قائلاً إن حماس هي المسؤولة عن أي نقص في غزة.

وكتب في منشور عبر حسابه في موقع إكس (تويتر سابقًا): "هذه كذبة. إسرائيل لديها القدرة الزائدة على تفتيش أكثر من ضعف عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة. مازلنا نضخ المياه إلى غزة من خلال خطّي أنابيب، ولم نضع أي قيود على دخول الغذاء والماء". وأضاف ليفي: "وجهوا غضبكم إلى حماس التي تختطف المساعدات".

كما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة، المنشور في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الذي وجد أن 9 من كل 10 أسر في شمال غزة و2 من كل 3 أسر في جنوب غزة أمضوا يومًا كاملاً وليلة واحدة على الأقل بدون طعام.

شبكة CNN غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها، إنه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تجويع المدنيين عمدًا من خلال "حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة" يعد جريمة حرب.