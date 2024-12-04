نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قيادة قوات الحدود العراقية، مقطع فيديو يظهر قيامها بتدريبات عسكرية قرب الحدود السورية الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن أشار إلى توقيت ذلك مع التقدم الذي تحرزه فصائل المقاومة السورية في حلب وإدلب وحماة.

مقطع الفيديو نشرته القيادة على صفحتها بمنصة فيسبوك، قائلة بتعليق: "افواج قيادة حدود المنطقة السادسة ولواء المغاوير تنفذ ممارسة الحركة الفورية على الشريط الحدودي العراقي السوري".

وأضافت أن التدريبات تأتي "لغرض فحص الاستعداد والجاهزية القتالية، اجرت افواج قيادة حدود المنطقة السادسة ولواء المغاوير ممارسة خطة الحركة الفورية على الشريط الحدودي العراقي السوري.. وتأتي هذه الخطوة من أجل رفع مستوى الاستعداد ومواجهة التحديات".

ويذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من القادة العرب، منهم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الذي قال للأسد إن "أمن سوريا والعراق مترابط، مع استعداد العراق لتقديم كل ما يلزم لدعم سوريا في مواجهة الإرهاب"، وفقا لما نقلته الرئاسة السورية.