كيف باغتت المعارضة السورية المسلحة قوات الأسد في حلب؟ مراسل CNN يشرح ما حدث

الشرق الأوسط
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كيف باغتت المعارضة السورية المسلحة قوات الأسد في حلب؟ مراسل CNN يشرح ما حدث

يشرح مراسل شبكة CNN، بن ويدمان ما حدث في سوريا خلال الساعات الماضية، وكيف استجابت الحكومة السورية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه المتمردون في البلاد وكيف تراجع الحلفاء الذين دافعوا عن نظام الأسد ذات يوم بسبب صراعات وحروب أخرى.

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