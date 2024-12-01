كيف باغتت المعارضة السورية المسلحة قوات الأسد في حلب؟ مراسل CNN يشرح ما حدثالشرق الأوسطنشر الأحد، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024يشرح مراسل شبكة CNN، بن ويدمان ما حدث في سوريا خلال الساعات الماضية، وكيف استجابت الحكومة السورية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه المتمردون في البلاد وكيف تراجع الحلفاء الذين دافعوا عن نظام الأسد ذات يوم بسبب صراعات وحروب أخرى.وأيضًا.. تحركات الجيش السوري ورده على فصائل المعارضة في حلب.. شهود يروون لـCNNماذا سيحصل الآن بسوريا بعد اكتساح حلب؟.. خبير عسكري يبين توقعاته لـCNNشاهد سوريون يطيحون بتماثيل عائلة الأسد في حلبقراءة المزيدإسرائيلإيرانروسياسوريالبنانالمعارضة السوريةحزب اللهحلب