يشرح مراسل شبكة CNN، بن ويدمان ما حدث في سوريا خلال الساعات الماضية، وكيف استجابت الحكومة السورية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه المتمردون في البلاد وكيف تراجع الحلفاء الذين دافعوا عن نظام الأسد ذات يوم بسبب صراعات وحروب أخرى.

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