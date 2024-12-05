"قتلوه بمحله".. شقيق طاهٍ بغزة يتحدث عن استهدافه بـ"درون" إسرائيلية

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- توجه محمود المدهون (33 عاما) نحو مستشفى كمال عدوان في وقت مبكر، السبت، لتوصيل المنتجات إلى مئات المرضى في حي بيت لاهيا المحاصر شمال قطاع غزة، لكن بعد لحظات، ضربت طائرة إسرائيلية بدون طيار محمود وقتلته، وفقًا لاثنين من أقاربه.

ومقتل المدهون يأتي بعد أشهر قليلة من تصريحه لشبكة CNN بأن البقاء على قيد الحياة لأكثر من عام من الحرب هو "أعظم انتصار لنا".

وقال هاني المدهون، شقيق محمود، الاثنين: "لقد قتلوه بمحله على الفور.. لقد استهدفوه… إنه هجوم ضده. إنه ليس حادثا".

وهرع أحد الأصدقاء لنقل محمود إلى المنشأة الطبية، لكن تم إطلاق النار عليه على الفور، حسبما زعم هاني، المقيم في فيرجينيا بأمريكا لشبكة CNN.

وأضاف: "لقد ظنوا أن بإمكانهم إنقاذه، لكنهم قالوا إن نيران القناصة بدأت تطلق النار عليهم أو بالقرب منهم.. لقد حاولوا إيجاد طريق آخر ولم يستطيعوا، لذلك، أخذوه إلى المنزل، وودعوه أخيرًا، ولفوه في بطانية ودفنوه بسرعة".

وقال هاني لشبكة CNN، إنه خلال العام الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي محمود مرتين في شمال غزة وأطلق سراحه في المرتين، وأضاف: "لقد تم احتجازه عارياً، ثم أطلقوا سراحه".. لم يكن لديهم أي اهتمام، لقد سمحوا له بالرحيل".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على مزاعم هاني.