باعتراف نادر.. إسرائيل تعلن شن غارات في سوريا تستهدف مواقع لحزب الله

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

كيم غطاس لـCNN: اللبنانيون يُعاقبون على خيار لم يتخذوه.. وحزب الله تضرر من حرب سوريا

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه شن غارات جوية على مواقع داخل سوريا قال إن حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة، وهو مثال نادر لاعتراف إسرائيل بهجمات على جارتها التي مزقتها الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارات جوية نفذت على "طرق تهريب الأسلحة ومواقع البنية التحتية للإرهاب"، بالقرب من الحدود السورية مع لبنان في محاولة "لإحباط عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان"، التي يستخدمها المسلحون المدعومون من إيران.

ولم تحدد عدد الضربات التي نفذت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "هذه الضربات المستهدفة تؤدي إلى إضعاف قدرات الوحدة 4400 التابعة لحزب الله، المسؤولة عن تهريب الأسلحة التي تستخدم لاحقا في هجمات إرهابية ضد الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وقال وزير النقل اللبناني، علي حمية، لرويترز إن الضربات أصابت الجانب السوري من معبر العريضة الحدودي الذي يربط شمال لبنان ومعبر الجوسية الذي يربط شرق لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن معبر العريضة خرج عن الخدمة "نتيجة عدوان إسرائيلي استهدفه فجر اليوم".

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تحقق فيه فصائل المعارضة السورية مكاسب كبيرة في هجوم مفاجئ ضد حكومة بشار الأسد، وقال الجيش السوري، الخميس، إنه انسحب من مدينة حماة ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي ثاني أكبر مدينة يسيطر عليها المتمردون في هجومهم المستمر منذ أسبوع.