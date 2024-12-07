الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن تطورات الوضع في سوريا

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد سيطرة المعارضة على حماة.. إليك أين تقف الأمور في سوريا الآن

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، عن صدور تعليمات لقواتها بـ"الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد ومراقبة التطورات بشكل مستمر" في سوريا.

وأضاف البيان أن التعليمات جاءت بعد أن أجرى وزير الدفاع يسرائيل كاتس و رئيس الأركان هرتسي هاليفي "تقييما للوضع الأمني ​​في أعقاب التطورات في سوريا".

وتابع أن الجيش "مستعد لأي سيناريو وهو عازم على حماية مواطني إسرائيل وحماية مصالحها الأمنية في جميع الأوقات".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات جوية على مواقع داخل سوريا قال إنها "استخدمت من قبل حزب الله اللبناني لتهريب الأسلحة"، وهو اعتراف نادر لإسرائيل عن هجمات في سوريا.

وذكر الجيش أن الغارات الجوية استهدفت "طرق تهريب الأسلحة ومواقع البنية التحتية للإرهاب" بالقرب من الحدود السورية مع لبنان في محاولة "لإحباط عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان" التي يستخدمها حزب الله المدعوم من إيران.