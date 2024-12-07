دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السفارة الأردنية في أمريكا على ما ورد بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول مزاعم قيام الحكومة الأردنية بحث الرئيس السوري، بشار الأسد على مغادرة سوريا مع تقدم فصائل المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية البيان الذي نشرته سفارة الأردن بواشنطن قائلة: "نفى بيان صادر عن السفارة الأردنية في واشنطن بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان ’المتمردون السوريون يتقدمون نحو ثالث أكبر مدينة في تهديد متزايد للأسد‘ بقلم إيزابيل كولز".

وتابعت: "أكدت السفارة أن الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تمامًا.. نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق المناسب من الحقائق".

وأضافت السفارة في بيانها: "لم تتواصل معنا صحيفة وول ستريت جورنال للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للمعايير الصحفية.. نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".