نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأزمة في سوريا، والأوضاع في قطاع غزة، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية إيران وتركيا والأردن ومصر، طبقا لما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية، بحثا خلاله آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات الأوضاع في سوريا.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره التركي هاكان فيدان، السبت، حول سوريا.

وتلقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، السبت، حسبما أفادت الوكالة القطرية.

وخلال اتصال تلقاه من نظيره المصري بدر عبدالعاطي، مساء الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء القطري أن "دولة قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع".

وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال تلك الاتصالات "موقف قطر الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".