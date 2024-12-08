المعارضة السورية تعلن دخولها حمص ثالث أكبر مدينة في البلاد

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

(CNN)-- قال مقاتلو المعارضة السورية إنهم دخلوا مدينة حمص، التي إذا تم الاستيلاء عليها فإنها ستقسم نظام الرئيس بشار الأسد إلى قسمين، وتحولها إلى قطاعات من الأراضي على الساحل وصولا إلى العاصمة دمشق.

وقال متحدث باسم الثوار الشماليين، في منتصف ليل السبت: "بعد عدة عمليات ليلية نوعية، هربت بقايا النظام المجرم من مدينة حمص، ويتم الآن اختراق أحياء المدينة وتمشيطها استعدادًا لإعلان تحريرها بالكامل، بإذن الله".

يأتي هذا البيان بعد يومين فقط من استيلاء الثوار على مدينة حماة، إلى الشمال من حمص، وأكثر من أسبوع بعد استيلائهم على حلب. وفي الوقت نفسه، تحاصر مجموعات الثوار الجنوبية العاصمة دمشق.

بعد استيلاء الثوار على حماة، أظهرت مقاطع فيديو طوال الليل وحتى الجمعة مئات المركبات وهي تصطف على الطريق السريع خارج حمص - ثالث أكبر مدينة في سوريا - قبل الاشتباكات المتوقعة بين قوات النظام والمتمردين.