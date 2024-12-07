نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أكد خمسة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، الذين يراقبون السرعة الملحوظة لتقدم المتمردين السوريين، يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام بشار الأسد في غضون أيام.

إذا ثبتت صحة التحليل الأمريكي، فسوف يمثل ذلك سقوطًا سريعًا بشكل مذهل من السلطة للديكتاتور السوري بعد حرب استمرت 14 عامًا، وهي الحرب التي كانت راكدة نسبيًا حتى الأسبوع الماضي فقط.

حذّر المسؤولون من عدم وجود تقييم رسمي بشأن مصير الأسد، وأن وجهات النظر متباينة، قائلين إن زواله ليس نتيجة محسومة.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "الإجماع الناشئ هو أن هذا سيناريو معقول بشكل متزايد".

واتفق مسؤولان آخران على أن النظام قد يسقط بحلول نهاية الأسبوع.

وقال أحدهما: "ربما بحلول نهاية الأسبوع المقبل، يكون نظام الأسد قد فقد أي مظهر من مظاهر السلطة".

وأضاف المسؤول: "الشيء الوحيد الذي قد يؤخر تقدم المتمردين هو انقلاب منظم جيدًا وإعادة التنظيم، لكن رجال الأسد قاموا بعمل جيد في خنق أي منافسين محتملين".

يتسابق المتمردون نحو العاصمة السورية بعد هزيمة القوات الحكومية في اثنتين من أكبر مدن البلاد في تقدم بدأ قبل أكثر من أسبوع بقليل. تقع حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا، في طريقهم وهم يجتاحون الجنوب. بعد ذلك، العاصمة دمشق.

بدا أن إدارة بايدن فوجئت بسرعة تقدم المتمردين الذي بدأ الأسبوع الماضي. انهارت قوات النظام واختفت، تاركة قشرة هشة من الجيش للدفاع عن الرئيس ودمشق.

لقد أخطأت الولايات المتحدة في تقدير قوة بقاء الأنظمة من قبل، مؤخرًا في أفغانستان - حيث حكم مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن الحكومة الأفغانية ستكون أكثر مرونة مما كانت عليه في النهاية - وفي أوكرانيا، التي اعتقدت الولايات المتحدة خطأً أنها ستسقط في يد روسيا في غضون أيام من غزو روسيا.

ونتيجة لهذا، أطلقت الاستخبارات الأمريكية في عام 2022 مراجعة لكيفية تقييمها "لإرادة القتال" لدى الجيوش الأجنبية، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

ويقود تقدم المتمردين في سوريا جماعة صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية: هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة في السابق بتنظيم القاعدة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لشبكة CNN في نهاية الأسبوع الماضي: "لدينا مخاوف حقيقية بشأن أهداف تلك المنظمة. وفي الوقت نفسه، بالطبع، لا نبكي على حقيقة أن حكومة الأسد، بدعم من روسيا وإيران وحزب الله، تواجه أنواعًا معينة من الضغوط".

لا توجد أي علامة تذكر على أن إيران وروسيا - اللتين دعمتا الأسد في السلطة - ستتدخلان لإنقاذه، على الأقل بطريقة كافية لإحداث فرق. لقد غرقت روسيا في حربها بأوكرانيا، وضعفت إيران بشكل كبير بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على دفاعاتها الجوية وتدمير وكلائها الإقليميين حماس وحزب الله. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن هيئة تحرير الشام يبدو أنها استغلت حقيقة أن حلفاء الأسد كانوا جميعًا مشتتين - وأن العالم لم يكن ينتبه كثيرًا إلى سوريا - عندما شنت عمليتها.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن البنتاغون، التي لديها حوالي 900 جندي في سوريا الآن، لا تضع خططًا لتغيير وضع قواتها في البلاد وتنتظر لترى ما سيحدث مع اتخاذ تدابير حماية إضافية للقوات.

لقد تعاونت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في العمليات ضد داعش في سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي إن قوات سوريا الديمقراطية حافظت على الاتصال مع الجماعة المتمردة المعروفة باسم هيئة تحرير الشام، لكن الولايات المتحدة لا تتواصل مع هيئة تحرير الشام لأنها تعتبر منظمة إرهابية.

ولا يبدو أن هيئة تحرير الشام تحظى بدعم علني من تركيا، خصم الأسد، لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن تركيا أعطت المجموعة الضوء الأخضر لبدء عمليتها.

إن أحد المخاوف الكبيرة التي تشغل الإدارة الأمريكية هو سلامة مخزون الأسد من الأسلحة الكيماوية، التي يعتقد أنها تشمل الكلور والسارين، واستخدمها الأسد بشكل سيئ السمعة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، مما أثار رعب المجتمع الدولي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه من غير الواضح إلى أين قد يفر الأسد. وقد يعرض رعاته عليه اللجوء في موسكو أو طهران، ويبقى أن نرى ما إذا كان المتمردون سيوجهون أنظارهم إلى اللاذقية، وهي معقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.