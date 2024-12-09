دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وقال إنه يترقب تشكيل حكومة ديمقراطية في سوريا تجمع كل الطوائف عبر حوار وطني شامل.

وقال مقتدى الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأحد: "بعد سقوط حكم دام أكثر من 50 عاماً على يد الشعب بكل طوائفه في سوريا الحبيبة، فإننا اليوم نترقب لحوار وطني شامل لتشكيل حكومة ديمقراطية تجمع كل طوائف الشعب بلا تشدد أو حكم العسكر أو إقصاء، لتعيش الجارة سوريا بأمن وأمان بعيدة عن كل إرهاب داعشي أو دكتاتورية بغيضة أو تدخل خارجي أمريكي أو إسرائيلي أو غيره"، حسب تعبيره.

وأضاف رجل الديني الشيعي العراقي: "نحن في العراق شعباً.. نأمل ونتطلع لعلاقات متوازنة بين الشعبين الشقيقين تحت عنوان الإسلام والعروبة والإنسانية، فمصيرنا واحد ولن نسمح للعدو بتفرقتنا بعنوان الطائفية أو الخلافات السياسية أو القومية، وحفظ الله الشعبين العراقي والسوري".

وكان حساب الصدر على "إكس"، كتب في تدوينة سابقة قبل سقوط الأسد: "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية".