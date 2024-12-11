"حزب الله" اللبناني يوضح موقفه تجاه سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

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(CNN)-- قال حزب الله اللبناني، الثلاثاء، إنها يأمل أن "تستقر سوريا بناء على خيارات شعبها، وتحقق نهضتها، وتضع نفسها كرافض للاحتلال الإسرائيلي".

وكان حزب الله، الوكيل الرئيسي لإيران في المنطقة، ساعد الرئيس المخلوع بشار الأسد في الحفاظ على قبضته في سوريا خلال الحرب الأهلية.

ويقول الخبراء إنه عندما سحب حزب الله قواته من سوريا للتركيز على حربه مع إسرائيل، ترك الأسد مكشوفا.

وأضاف حزب الله، في بيان، أنه "سيظل دعما لسوريا وشعبها في حقهم في تشكيل مستقبلهم ومواجهة عدوهم، الكيان الإسرائيلي المغتصب".

وأدان استهداف إسرائيل للبنية التحتية العسكرية السورية ودعا المجتمع الدولي إلى "إنهاء هذا العدوان وحماية الشعب السوري خلال مرحلة حرجة ومحورية في تاريخه".

ويأتي هذا البيان بعد أن وصف قيادي كبير في حزب الله، الاثنين، الإطاحة بالأسد بأنها "تحول كبير وخطير وجديد".

وقال حسن فضل الله، وهو عضو في البرلمان اللبناني، إن هناك "حديثا عن تأثيرات" على لبنان وعلى حزب الله، وأضاف: "ما حدث مهم للغاية، ولا يمكن لأحد أن يقلل من تأثيراته".