إسرائيل توضح أهداف 480 ضربة في سوريا.. ونتنياهو يحذر حكومتها الجديدة

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

بعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سورية

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، زاعمًا أنه نفذ نحو 480 ضربة في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأعلن الجيش، الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ نحو 350 ضربة جوية استهدفت مطارات وبطاريات مضادة للطائرات وصواريخ وطائرات بدون طيار ومقاتلات ودبابات ومواقع إنتاج أسلحة في دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وتدمر.

وأضاف أنه نفذ أيضا 130 غارة جوية إضافية خلال عمليات برية استهدفت مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية وقاذفات ومواقع إطلاق.

وأشار إلى أن سفنه ضربت منشأتين بحريتين سوريتين، حيث كانت 15 سفينة راسية، فيما قيل إن عشرات الصواريخ البحرية دمرت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن البحرية الإسرائيلية دمرت الأسطول البحري السوري.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تريد إقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة، محذرًا من أن إسرائيل سترد بقوة على أي تهديدات أمنية.

وقال نتنياهو: "إذا سمح هذا النظام لإيران بإعادة ترسيخ وجودها في سوريا، أو سمح بنقل الأسلحة الإيرانية أو أي سلاح آخر إلى حزب الله، أو هاجمنا، فسوف نرد بشراسة ونجعله يدفع ثمنًا باهظًا".

وأضاف: "ما حدث للنظام السابق سيحدث لهذا النظام أيضًا". كما أصر على أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكنها تنوي ضمان أمنها. ولتحقيق هذه الغاية.

وذكر أنه سمح للقوات الجوية بضرب الأصول العسكرية التي خلفها الجيش السوري المنهار لمنعها من الوقوع في أيدي ما وصفهم بـ"الجهاديين".