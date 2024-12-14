"الحمار رحل".. صور خالدة لسوريين بالشوارع احتفالا بسقوط بشار الأسد

(CNN)-- في ساحة الأمويين بوسط دمشق، أقام عشرات الآلاف من الأشخاص حفل العمر، الجمعة، وملأوا الدوار واحتفلوا إلى وقت متأخر من المساء، باللحظة التي اعتقد الكثيرون أنها لن تأتي أبدًا: رحيل دكتاتورهم الوحشي بشار الأسد.

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قالت إسراء السليمان، الطالبة، لشبكة CNN في الميدان: "اعتقدت أن الأمر لن ينتهي أبداً.. كنت أعتقد دائمًا أنني سأموت، وأن أطفالي سيموتون، وسوف تموت أجيال عديدة أخرى وسيظل هنا.. إنه مثل الحلم.. أستيقظ كل يوم معتقدة أنه كان حلمًا، حتى اليوم استيقظت معتقدًا أنه كان حلمًا".

Credit: SAMI BOUDRA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وأحضرت العائلات أطفالاً صغاراً إلى الساحة وقد رسموا أعلاماً على خدودهم، وانضم كبار السن إلى الطلاب الصغار، واحتفلت نساء يرتدين الأزياء الإسلامية المحافظة بجانب من يرتدين الملابس الغربية العصرية، قال الكثيرون إنهم سافروا عبر البلاد ليشهدوا الابتهاج.

Credit: SAMI BOUDRA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وهتفت الحشود بوقت من الأوقات: "لقد ذهب الحمار! حمار! حمار!" في حين ما زال كثيرون غير مصدقين أن اللقب المهين للرئيس المخلوع يمكن الصراخ بصوت عال في العلن، بدلا من الهمس به سرا.

Credit: SAMI BOUDRA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وقالت فاطمة بغدادي لشبكة CNN إنها جاءت إلى الساحة لترى اللحظة بنفسها، عاشت السيدة البالغة من العمر 80 عامًا معظم حياتها البالغة في ظل النظام، قُتل أحد أبنائها في الحرب وفقد حفيدها ساقه في هجوم، وقالت: "كنت في الثلاثين من عمري عندما وصل الحمار الكبير إلى السلطة، لمدة 50 عامًا، كنا معصورين، وكنت أصلي طوال الوقت، وأطلب من الله أن يخلصنا، والآن يمكننا أن نتنفس مرة أخرى".