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صور مؤثرة لسوريين بأوروبا يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قال عبد العزيز الماشي وهو يردد السؤال الذي طرحه هو وملايين اللاجئين السوريين على أنفسهم: "كنت أفكر في السنوات القليلة الماضية: هل سأموت بعيدًا عن بلدي؟ هل سأتمكن من العودة ورؤية أمي وأبي مرة أخرى؟"

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
لندن، المملكة المتحدةCredit: BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)

لسنوات عديدة، بدت هذه الآمال بعيدة المنال، ولكن بعد ساعات من انهيار نظام بشار الأسد الوحشي، تحدى الماشي الطقس العاصف للاحتفال في منزله الجديد في لندن، محاطًا بالمئات من مواطنيه المبتهجين، وقال لشبكة CNN، بعد تنظيم مسيرة في ميدان الطرف الأغر التاريخي بالمدينة: "إنه مجرد حلم.. إنه أمر عاطفي، وهو يغوص في أعماقنا: لقد رحل الأسد حقًا".

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
برلين، ألمانياCredit: Omer Messinger/Getty Images)

لكن حماسة الماشي تبددت بسرعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة السورية، إذ قالت بريطانيا إلى جانب ألمانيا والنمسا وأيرلندا ومجموعة من الدول الأوروبية الأخرى إنها ستعلق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية، وقالت النمسا أيضًا إنها ستدرس ترحيل الأشخاص إلى سوريا.

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
باربس، فرنساCredit: XAVIER GALIANA/AFP via Getty Images)

لقد كانت استجابة مفاجئة وصفتها تلك الحكومات بأنها ضرورية لتقييم الوضع المتغير بسرعة في سوريا، لكنها أثارت قلق الكثير من الجالية السورية الضخمة في أوروبا، وخاصة أولئك الذين لديهم طلبات لجوء معلقة أو الذين لم يحصلوا على الجنسية في البلدان التي لجأوا إليها. 

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
فيينا، النمساCredit: MAX SLOVENCIK/APA/AFP via Getty Images)

ويعيش أكثر من مليون سوري في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وقد وصل الكثير منهم وسط أزمة المهاجرين عام 2015 التي اندلعت نتيجة للحرب الأهلية في البلاد.

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
أثينا، اليونانCredit: ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، القادة الأوروبيين لإيقافهم معالجة طلبات اللجوء مؤقتًا، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن ذلك مقبول، طالما أنه لا يزال بإمكان السوريين تقديم طلبات اللجوء، مشيرة إلى أن الوضع على الأرض بسوريا "غير مؤكد ومتقلب للغاية".

مشاهد مؤثرة لسوريين في الخارج يحتفلون بسقوط نظام بشار الأسد
لاهاي، هوانداCredit: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP/AFP via Getty Images)

وفي ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري بعد عام 2015، تبدو الأسابيع المقبلة متوترة بشكل خاص، إذ تم إيقاف معالجة طلبات اللجوء هناك مؤقتًا؛ وكان زعيم المعارضة في البلاد، المتوقع أن يتولى السلطة في انتخابات فبراير، قد أثار في الماضي احتمال عودة السوريين إلى البلاد.

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