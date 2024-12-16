وصفه بـ"الكابوس".. الجولاني يكشف موقفه من التجنيد الإجباري في سوريا

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف زعيم فصائل المعارضة السورية، أحمد الشرع، المُلقب بـأبو محمد الجولاني، موقفه من التجنيد الإجباري في الجيش السوري.

كان الجولاني يتحدث خلال مقطع فيديو جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عندما كان يرد على سؤال حول من التجنيد الإجباري.

وقال الجولاني: "مبدئيًا ندرس الأمور، سيكون جيشًا تطوعيًا، الإقبال كتير كبير. لسنا مضطرين لزيادة كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".

وأضاف: "لكن الدفاع عن الوطن واجب، لازم يكون عندنا كفاية في التطوع، بالتطوع بحالة اختيارية، مع ذلك (من الممكن) نعمل بعض الاختصاصات يكون فيها (تجنيد) بوقت قصير جدًا، نعمل تجنيدًا إجباريًا لمدة 15 إلى 20 يومًا في حالات الخطر الشديد سيكون فيه تعبئة عامة".

قبل عام 2011، كانت مدة التجنيد الإجباري تصل إلى حوالي عامين، ثم انخفضت إلى عام ونصف قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، بينما يقول سوريون إن الفترة كانت تتخطى المدة المحددة، لا سيما في السنوات الأخيرة من حكم بشار الأسد.