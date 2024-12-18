ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في العلا.. ماذا بحثا؟

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المخيم الشتوي بالعلا، الأربعاء.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني أكد لدى لقائه ولي العهد السعودي على "استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب".

وأشار البيان إلى أن الجانبان بحثا "أهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا".

وشدد السوداني على "حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد".

وتطرق اللقاء إلى "الأوضاع المأساوية في غزة واستمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان".