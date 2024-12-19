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مصر تكشف حقيقة "تأجير الأهرامات" ليوتيوبر شهير .. وزاهي حواس يعلق

الشرق الأوسط
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مصر تكشف حقيقة "تأجير الأهرامات" ليوتيوبر شهير .. وزاهي حواس يعلق
Credit: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت الحكومة المصرية، منشئ المحتوى الشهير "مستر بيست" تصاريح للتصوير عند هضبة أهرامات الجيزة، وتقديم الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج- وفق بيان رسمي للجنة مصر للأفلام.

ومن جانبه، أكد عالم الآثار المصرية الشهير زاهي حواس، والذي شارك في التصوير مع "مستر بيست" أنه يمثل دعاية للسياحة المصرية.

وأُثيرت ضجة بعد إعلان الحسابات الرسمية لمنشئ المحتوى الشهير "ميسر بيست"، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، التصوير بالأهرامات لمدة 100 ساعة، بصحبة مرشد سياحي لتزويدهم بمعلومات تاريخية والكشف عن غرف داخل الأهرامات لأول مرة وصيد الأشباح-وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية- ويحظى اليوتيوبر الشهير بمتابعة ضخمة تصل إلى أكثر من 337 مليون مشترك على قناته عبر "يوتيوب" والتي تقدم مقاطع ترفيهية لتحديثات مثيرة وتوزيع جوائز ضخمة.

وردت وزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي حصلت شبكة CNN بالعربية، على نسخة منه، مؤكدة أن ما يتردد حول تأجير منطقة الأهرامات يعد أمراً غير منطقي وغير وارد بأي شكل من الأشكال، موضحة أن هذا اليوتيوبر لم يقم بتأجير المنطقة وإنما حصل على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه قد انتهى من أعمال التصوير بالكامل، ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة.

وأوضح البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

وحددت الحكومة المصرية، عام 2018 آلية لمنح تراخيص لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي شُكلت باسم "لجنة مصر للأفلام" والتي تتعاون مع شركات عالمية لإصدار التصاريح والتسهيلات اللازمة لتصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وتلقت اللجنة طلبات تصوير لأكثر من 45 عمل فني تمت الموافقة عليها، وفق تصريحات صحفية سابقة لمدير اللجنة أحمد سامي.

وقال عالم الآثار والمصريات، الدكتور زاهي حواس، إن الحكومة المصرية منحت تراخيص لمنشئ المحتوى الشهير "مستر بيست" للتصوير أمام تمثال أبو الهول وداخل هرم خوفو وبمقابر عمال بناة الأهرامات، أسوة بشركات الأفلام أو الشركات العالمية التي تحصل على تراخيص للتصوير بمنطقة الأهرامات بمقابل مادي.

وأوضح زاهي حواس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن اليوتيوبر "مستر بيست" لم ينم داخل الأهرامات كما روج بفيديوهات على قناته على "يوتيوب"، ولكن نام داخل خيمة تبعد عن الأهرامات بحوالي 3 كيلو مترات، والحديث عن النوم داخل الأهرامات مجرد دعاية لزيادة عدد مشاهدات الفيديوهات، مشيرًا إلى أنه اصطحب "مستر بيست" لزيارة الأماكن الأثرية بمنطقة الأهرامات، وشرح خلالها معلومات تاريخية عن المنطقة.

ويرى زاهي حواس، أن منطقة الأهرامات لا تحتاج إلى دعاية لزيارتها، ولكن تصوير يوتيوبر شهير تحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة يمثل خير دعاية سياحية لمصر، لاختياره مصر ومنطقة الأهرامات للتصوير بها.

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