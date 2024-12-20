(CNN)-- علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، نظرة إيجابية على سلسلة الانتكاسات الأخيرة، حيث أصر في مؤتمر صحفي ماراثوني على أن روسيا أنجزت مهمتها في سوريا وتنتصر في الحرب في أوكرانيا.

وألمح إلى التغيير الكبير المتوقع في واشنطن، قائلا إنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه "مستعد" لإجراء محادثات محتملة معه، وسط توقعات بأن الإدارة الجديدة في واشنطن ستضغط من أجل التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب في أوكرانيا.

ويتكون حدث الخميس، العرض السنوي لإتقان بوتين للتفاصيل السياسة الداخلية وكذلك الشؤون الجيوسياسية، من جلسة أسئلة وأجوبة عامة مقترنة بمكالمة عامة عبر الهاتف.

وكانت حرب روسيا على أوكرانيا موضوعا رئيسيا، حيث حرص بوتين على التأكيد على المكاسب التي حققتها روسيا مؤخرا في حرب الاستنزاف الطاحنة.

وقال بوتين ردا على سؤال من كير سيمونز من شبكة NBC: "لقد سألتم عما يمكننا تقديمه، أو ما يمكنني تقديمه للرئيس المنتخب حديثا ترامب عندما نلتقي.. بادئ ذي بدء، لا أعرف متى سنلتقي، لأنه لم يقل شيئا عن ذلك، لم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات. بالطبع أنا مستعد لذلك في أي وقت، وسأكون جاهزًا للقاء إذا أراد ذلك".

وعندما سئل عما إذا كانت روسيا ستكون في موقف تفاوضي أضعف بسبب الانتكاسات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي ساحة المعركة في أوكرانيا، أجاب بوتين: "أنا أتمسك بوجهة نظر مختلفة، أعتقد أن روسيا أصبحت أقوى بكثير خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، لماذا؟ لأننا أصبحنا دولة ذات سيادة حقيقية، وبالكاد نعتمد على أي أحد".