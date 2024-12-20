رد "لاذع" من زيلينسكي على تصريح بوتين عن "مبارزة الصواريخ"

(CNN)-- رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل لاذع على تصريحات قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، الخميس، بشأن الصواريخ.

وتفاخر بوتين، خلال المؤتمر، بالصاورخ الباليستي الجديد "أوريشنيك" القادر على حمل رؤوس نووية، الذي أطلقته روسيا مؤخرًا على مدينة دنيبرو الأوكرانية، كما كرر تهديده بضرب أوكرانيا مرة أخرى بالصاروخ، واقترح إطلاقه على كييف كاختبار لمعدات الدفاع الجوي التي يوفرها الغرب.

وقال بوتين: "دعهم يقترحون نوعًا من التجربة التكنولوجية، نوع من المبارزة عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين، دعنا نقول، فليحددوا هدفا ما ليتم ضربه، على سبيل المثال في كييف، حيث يركزون كل قواتهم الدفاعية الجوية والصاروخي هناك، وسنضرب هناك بصواريخ أوريشنيك وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: "نحن مستعدون لمثل هذه التجربة، على أي حال، لا نستبعدها، سنجري مثل هذه التجربة، مثل هذه المبارزة التكنولوجية، ونرى ما سيحدث، إنه أمر مثير للاهتمام".

وفي المقابل، نشر زيلينسكي مقتطفًا من هذه التصريحات على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، معلقًا باللغة الإنجليزية: "الناس يموتون، ويعتقد أنها مثيرة للاهتمام.. غبي". كما نشر تعليقا مشابها باللغة الأوكرانية.

وبدا أن بوتين يدلي بتصريحات مماثلة حول الحرب في أوكرانيا في بداية تعليقاته، الخميس، ملمحًا إلى أن الحرب تجعل الحياة "أكثر إثارة للاهتمام".

وذكر: "كما تعلمون، عندما يكون كل شيء مدروسا ومستقرا، تشعر بالملل الركود وتحتاج إلى بعض الحركة بمجرد بدء العمل، يمر كل شيء بسرعة كبيرة أمام رأسك: ثوانٍ، رصاصات.. للأسف، الرصاص يصفر الآن".

كان المؤتمر الصحفي لنهاية العام الذي عقده بوتين عبارة عن جلسة أسئلة وأجوبة عامة مقترنة باتصالات هاتفية عامة، ويتم تنظيم هذا الحدث سنويا من قبل بوتين كوسيلة لإظهار سيطرته الشاملة على بلاده.

وكانت حرب روسيا على أوكرانيا موضوعا رئيسيا، حيث حرص بوتين على التأكيد على المكاسب الأخيرة التي حققتها روسيا في الحرب الطاحنة.

كما قال إنه على الرغم من أنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منذ أكثر من 4 سنوات، إلا أنه "مستعد" لإجراء محادثات محتملة معه، وسط توقعات بأن الإدارة الجديدة في واشنطن ستدفع نحو نهاية تفاوضية للحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين ردا على سؤال من كير سيمونز من شبكة NBC الأمريكية: "لقد سألت عما يمكننا أن نقدمه، أو ما يمكنني أن أقدمه للرئيس المنتخب حديثًا ترامب عندما نلتقي، أولاً وقبل كل شيء، لا أعرف متى سنلتقي، لأنه لم يقل أي شيء عن ذلك. لم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، بالطبع، أنا مستعد لذلك في أي وقت، وسأكون مستعدًا للقاء إذا أراد ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا ستكون في موقف تفاوضي أضعف بسبب الانتكاسات الأخيرة في سوريا وعلى أرض المعركة في أوكرانيا، أجاب بوتين: "لقد قلت إن هذه المحادثة ستتم في موقف أكون فيه في حالة ضعف وأنت، وأولئك الأشخاص الذين يدفعون رواتبكم في الولايات المتحدة، تودون بشدة أن تكون روسيا في موقف ضعيف".