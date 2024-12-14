قرب حمص بسوريا.. فيديو حللته CNN يكشف تحركات جنود ومعدات روسية

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(CNN)-- يُظهر مقطع فيديو حللته وحددت شبكة CNN موقعه الجغرافي، معدات عسكرية روسية تتحرك في غرب سوريا.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره على مشارف حمص، يمكن رؤية الشاحنات العسكرية وناقلات الجنود المدرعة وسيارات الدفع الرباعي التي تحمل العلم الروسي وهي تتحرك غربًا على الطريق السريع M1 المؤدي إلى القواعد الروسية بالقرب من الساحل السوري.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المعدات متجهة إلى القواعد، لكن شبكة CNN ذكرت في وقت سابق أن روسيا تقوم على ما يبدو بتحميل وتجهيز الطائرات لمغادرة منشآتها العسكرية في سوريا.

ويظهر الفيديو أيضا رجلا يرتدي الزي العسكري وهو يلوح بحذاء للمركبات العسكرية الروسية أثناء مرورها بجانبه، تعتبر تحية أو توديع شخص ما بالحذاء إهانة مطلقة في الثقافة العربية".