(CNN)—عدد الكاتب السوري والزميل الاستشاري بمعهد تشاتام هاوس، هايد هايد، 3 عوامل مهمة تنبثق من اجتماع الوفد الأمريكي رفيع المستوى الذي يزور دمشق مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني".

وأوضح هايد في مقابلة مع CNN: "هذا (الاجتماعي) مهم لعوامل مختلفة، إحداها، أنه منذ أكثر من عقد من الزمن لم يكن هناك اتصال مباشر (أمريكي) مع السلطات في دمشق، ثانيًا، يمكن لهذه القضية الآن أو من المحتمل أن تلقي هذه المشاركة بعض الضوء على كيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، حيث فرضت عقوبات عليهما أو تصنيفهما كمجموعة وقائد إرهابيين".

وتابع: "الأمر الثالث يتعلق، على ما أعتقد، بالتأكد من وجود نوع واضح من الفهم لما يجب أن يأتي بعد ذلك، وفيما يتعلق بما قد يتمخض عنه في هذه المرحلة، أعتقد أنه من الصعب حقًا توقع أي نوع ملموس من الاتفاق أو النتائج التي من المرجح أن يركز عليها البيان أو المناقشة على ضمان أن تكون العملية الانتقالية في سوريا شاملة وتسليط الضوء على بعض الأمور من القضايا الرئيسية المتعلقة بمحاربة داعش والتعامل مع الملفات الرئيسية مثل ملف الأسلحة الكيميائية".

وكانت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي أصبح الآن "الحاكم الفعلي" لسوريا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف إنه خلال الاجتماع بين الوفد الأمريكي مع أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، ناقش الجانبان "الحاجة الملحة لضمان عدم قيام الجماعات الإرهابية بتشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك للولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".

وأضافت باربرا ليف أن الشرع "ملتزم بهذا"، وبالتالي بناء على مناقشتنا، أخبرته "أننا لن نسعى لمتابعة عرض المكافأة من أجل العدالة الخاص به، والذي كان ساري المفعول منذ سنوات".

وقالت باربرا ليف، الجمعة، إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع "بدا شخصا براغماتيا"، ووصفت اجتماعهما في دمشق بأنه "جيد جدا ومثمر للغاية ومفصل".

وأضافت باربرا ليف خلال زيارة إلى دمشق حيث جلست مع الشرع، الزعيم الفعلي لسوريا، والذي كان جهاديا من قبل: "كان أول لقاء جيدا".