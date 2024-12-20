نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أعلنت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي أصبح الآن "الحاكم الفعلي" لسوريا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف إنه خلال الاجتماع بين الوفد الأمريكي مع أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، ناقش الجانبان "الحاجة الملحة لضمان عدم قيام الجماعات الإرهابية بتشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك للولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".

وأضافت باربرا ليف أن الشرع "ملتزم بهذا"، وبالتالي بناء على مناقشتنا، أخبرته "أننا لن نسعى لمتابعة عرض المكافأة من أجل العدالة الخاص به، والذي كان ساري المفعول منذ سنوات".

وقالت باربرا ليف، الجمعة، إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع "بدا شخصا براغماتيا"، ووصفت اجتماعهما في دمشق بأنه "جيد جدا ومثمر للغاية ومفصل".

وأضافت باربرا ليف خلال زيارة إلى دمشق حيث جلست مع الشرع، الزعيم الفعلي لسوريا، والذي كان جهاديا من قبل: "كان أول لقاء جيدا".

ووصفت باربرا ليف ردا على سؤال من شبكة CNN خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "لقد ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا، المحلية والخارجية. بدا شخصا براغماتيا".

وأردفت: "لقد سمعنا هذا لبعض الوقت، بعض التصريحات العملية والمعتدلة للغاية حول قضايا مختلفة، من حقوق المرأة إلى حماية الحقوق المتساوية لجميع المجتمعات، وما إلى ذلك".

وقالت باربرا ليف: "سنحكم بالأفعال، وليس فقط بالأقوال. فالأفعال هي الأمر الحاسم".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر مطلع على الاجتماع لشبكة CNN، إن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق، التقى زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني.

والوفد الذي يضم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روغر كارستينز، والمستشار الأول في شؤون الشرق الأوسط، دانيال روبنشتاين، هو أول وفد يزور سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.