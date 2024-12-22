نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أكد مستشار بارز للرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب احتمال إعادة إيران النظر في عقيدتها النووية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لفريد زكريا من شبكة CNN، في مقابلة بُثت الأحد، إن "القدرة التقليدية لإيران قد تم تقليصها"، و"وكلائها قد تم تقليصهم"، و"تم القضاء على دولتهم العميلة الرئيسية" في سوريا.

واستطرد: "ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات تقول، "حسنًا، ربما نحتاج إلى الحصول على سلاح نووي الآن".

وصف سوليفان ذلك بأنه "خطر حقيقي"، وأن إدارة بايدن "تحاول أن تكون يقظة بشأنه الآن".

وقال سوليفان: "إنه خطر أطلع عليه شخصيًا الفريق القادم. كنت للتو في إسرائيل، للتشاور مع الإسرائيليين بشأن هذا الخطر".

وأشار سوليفان إلى وجود "فرصة حقيقية" للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون لاعبًا رئيسيًا في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، على الرغم من انسحابه من الاتفاق في عام 2018.

وقال سوليفان: "ربما يستطيع أن يتغلب على الموقف الذي تعيشه إيران ويتوصل إلى اتفاق نووي يحد من طموحات إيران النووية على المدى الطويل".

وأشار سوليفان إلى أن ميزة ترامب على المسرح العالمي هي أنه "على استعداد للقيام بأشياء غير متوقعة"، مشيراً إلى اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كمثال. كما تحدث سوليفان عن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا مع دخول حرب روسيا عامها الثالث، قائلاً إن ترامب يريد "صفقة جيدة لأمريكا".

وتابع: "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لدونالد ترامب هو إرسال رسالة إلى بوتين: ستستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا. ستستمر أوروبا في دعم أوكرانيا حتى تقبل شروطاً عادلة من أجل سلام عادل. أظهر بوتين في الماضي أنه على استعداد لإبرام الصفقات طالما أنه يشعر أنه تحت ضغط كافٍ".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "أعتقد أن ترامب يجب أن يواصل الضغط"، مضيفًا أن قبول صفقة بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالح أمريكا على المدى الطويل بشكل عميق".

وفيما يتعلق بالصين، دعا سوليفان ترامب إلى "خلق المزيد من الاستقرار في العلاقة" و"التنافس بقوة، والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة، ثم محاولة العمل معًا حيثما نستطيع وعدم السماح للمنافسة بالتحول إلى صراع".