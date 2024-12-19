بلينكن يوضح موقفه تجاه إجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه يعتقد أن هناك احتمالا لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران، وأضاف أن ذلك سيكون المسار الأفضل لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وذكر بلينكن في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "هناك احتمال لإجراء مفاوضات"، لكنه أشار إلى أن "الأمر يعتمد على ما تختار إيران القيام به وما إذا كانت تختار المشاركة" وما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة ستسعى إلى ذلك.

وتابع: "سيتعين على الإدارة القادمة اتخاذ قرار، وقال الرئيس ترامب، عند الانسحاب من الاتفاق (النووي)، إنه يريد، كما أسماه، صفقة أفضل وأقوى، وأعتقد أن هذه ستكون طريقة أفضل للتعامل معها".

وذكر: "هذا كل ما أعرفه، من إدارة إلى إدارة، سواء كانت إدارتنا، أو إدارة ترامب، أو إدارة أوباما، كان هناك تصميم مشترك لا يزال قائما لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وبطريقة أو بأخرى، وأنا مقتنع أنه كما كانت إدارتنا لديها هذه السياسة، فإن الإدارة القادمة ستفعل ذلك أيضا".

يذكر أن ترامب انسحب، في 2018، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، واتبع سياسة الضغط الأقصى ضد طهران.

ومن المتوقع أن تحيي إدارة ترامب الثانية تلك السياسة، ويقال إنها تفكر في العمل العسكري.

وفي السنوات التي تلت الانسحاب الأمريكي، أصبح الاتفاق النووي منتهيا حيث استمرت طهران في تطوير برنامجها النووي.

وأكد بلينكن يوم الأربعاء أن وقت الاختراق الإيراني (مقدار الوقت حتى تمتلك إيران ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة) "مسألة أسبوع أو أسبوعين".

يذكر أن طهران تزعم أنها لا تنوي تصنيع قنبلة نووية.