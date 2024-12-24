نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

شاهد.. صاروخ حوثي يشعل تساؤلات لمعرفة كيفية وصوله من اليمن إلى وسط إسرائيل

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الاسرائيلي، وجاء تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

ومن جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، عبر "إكس": "سُمعت صافرات إنذار في منطقة تل أبيب، وتقوم الشرطة بعمليات تمشيط للبحث عن مواقع سقوط محتملة".

ودعت السكان إلى "البقاء قرب المناطق المحمية، وتجنب الاقتراب من مواقع السقوط أو لمس بقايا الصواريخ، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات لمركز الطوارئ".

وقالت خدمات الطوارئ إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أن صاروخ أُطلق من اليمن ضرب تل أبيب، السبت، ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات في صنعاء، ضد الحوثيين.