نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "ما تعلمته حركة حماس وحزب الله اللبناني ونظام (الرئيس السوري المخلوع بشار) الأسد وآخرون، سيتعلمه الحوثيون(في اليمن) وهذا سوف يستغرق وقتا".

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة قالها في مكتبه بمناسبة عيد الأنوار اليهودي أو ما يُعرف بـ"حانوكا": "سوف يتم تعلم هذا الدرس في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفقا لما نشره موقع الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: "اليوم نضيء الشمعة الأولى من عيد الحانوكا لنحتفل بانتصار المكابيين آنذاك، وأيضا انتصار المكابيين اليوم، ومثلما فعلنا آنذاك، فإننا نضرب أعداءنا، وأولئك الذين ظنوا أنهم يستطيعون قطع خيط حياتنا هنا آنذاك، سينطبق هذا عليهم جميعا".

وذكر: "سيتعلم الحوثيون أيضا ما تعلمته حماس وحزب الله ونظام الأسد وغيرهم، وهذا سيستغرق وقتا أيضا. هذا الدرس سوف يتعلمه الشرق الأوسط بأكمله، أقول لكم، في تلك الأيام وفي هذا الموسم".

يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران أطلقت العديد من الصواريخ على إسرائيل وعطلت الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، فيما قالت إنه رد على الحرب في غزة.

وقال نتنياهو، في فيديو، الأحد: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فإننا سنتصرف ضد الحوثيين"، مضيفًا "في هذه الحالة، نحن لا نتصرف بمفردنا".

وشنت إسرائيل، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.