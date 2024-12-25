نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليماته للدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا بالسعي إلى تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة "إرهابية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء.

وقال ساعر: "الحوثيون يشكلون تهديدا ليس فقط لإسرائيل بل وأيضا للمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف أن "التهديد المباشر لحرية الملاحة في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم يشكل تحديا للمجتمع الدولي والنظام العالمي، أول وأبسط شيء يجب القيام به هو تصنيفهم كمنظمة إرهابية".

وأطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ بشكل روتيني على إسرائيل وعطلت الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، فيما قالت إنه رد على الحرب في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقها الحوثيون صاروخا على تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا.

وقبل أيام، اعترضت إسرائيل صاروخا آخر، حيث تسببت الشظايا في أضرار جسيمة لمدرسة بالقرب من تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فيديو، الأحد: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فإننا سنتصرف ضد الحوثيين"، مضيفًا "في هذه الحالة، نحن لا نتصرف بمفردنا".

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.

واختارت الدول الأوروبية في السابق عدم تصنيف الحوثيين كمنظمة "إرهابية"، وفي 2021، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن قرار الولايات المتحدة بوضع الجماعة على قائمة الإرهاب قد "يعقد المشاركة الدبلوماسية الضرورية، وعمل المجتمع الدولي في المسائل السياسية والإنسانية والتنموية".

وبعد حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب الذي وضعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البداية، أعادت إدارة جو بايدن في وقت سابق من هذا العام تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين".

كما تم إعلان الحوثيين كمنظمة "إرهابية" في السعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل.

ولسنوات، سعت دول الخليج إلى تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين"، وشنت السعودية والإمارات هجوما عسكريا ضد الجماعة في 2015 بعد استيلائها على السلطة في اليمن قبل عام.

ورد الحوثيون بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على أهداف في السعودية والإمارات.