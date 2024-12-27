نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

(CNN)-- قال الحوثيون في اليمن، الخميس، في بيان، إن الغارات التي شنتها إسرائيل أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، على الأقل، وإصابة 40 آخرين، ووصفوها بأنها "عدوان وحشي"، وتوعدوا بـ"الانتقام".

وأضاف البيان أن الغارات الإسرائيلية ضربت مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء في العاصمة، وموانئ الحديدة ورأس عيسى ومحطة كهرباء رأس الكتيب في محافظة الحديدة.

وتابع الحوثيون المدعومون من إيران: "نؤكد أن ردنا سيكون قريبا، العدوان الإسرائيلي لن يمر دون عقاب، وتواصل الحكومة وقواتها العسكرية والأمنية العمل بلا كلل للدفاع عن حقوق وكرامة وأمن الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن الضربة على المطار "تستهدف المدنيين بشكل متعمد، وتدمر مرافق الخدمة المدنية للتأثير على حياة الناس وحقوقهم في التنقل والسفر بأمان".

وتابع: "هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويؤكد عدم اكتراث العدو الإسرائيلي بالقانون والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة"، كما أكد الحوثيون أن دعمهم لقطاع غزة "سيستمر حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عن أهلها".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عن الضربات على الحوثيين في اليمن إنها "لن تتوقف حتى اكتمال المهمة".

وأضاف نتنياهو من مركز قيادة القوات الجوية الإسرائيلية: "سنواصل قطع ذراع الإرهاب لمحور الشر الإيراني حتى اكتمال المهمة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين.